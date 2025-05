En una de las etapas más duras del Giro de Italia 2025, el mexicano Isaac Del Toro logró mantenerse como líder de la clasificación general, aunque con una ventaja reducida tras el espectacular ataque del ecuatoriano Richard Carapaz, campeón de 2019 y oro olímpico en Tokio 2021.

Durante la extenuante etapa 16, Carapaz (EF Education-Post) atacó en la subida final de los Dolomitas, dejando sin respuesta a Del Toro (UAE Team Emirates), quien reconoció:

“Al final me quedé sin piernas. No estaban mal, pero no fueron suficientes. Estoy feliz de haber llegado a la meta”.