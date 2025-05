¡OMG! ¿The Last of Us en la vida real? ¡Detectan hongo que podría comerte desde adentro!

Prepárate porque esta nota parece sacada de una serie de terror postapocalíptica, pero no: es totalmente real. Científicos han lanzado una seria advertencia sobre un hongo llamado Candida auris, que está evolucionando y podría convertirse en un enemigo silencioso gracias al cambio climático. Sí, leíste bien… no es ficción.

Este hongo no es cualquier cosa: puede infectar órganos internos y “comerte desde adentro”, según el lenguaje que usaron algunos especialistas. Suena duro, pero la ciencia no anda con rodeos.

¿Qué es lo peor de todo esto?

Lo peor es que este hongo es altamente resistente a medicamentos, se propaga con facilidad en hospitales y, lo más peligroso, se adapta rápidamente a temperaturas más altas… como las que estamos viendo con el calentamiento global.

Así que mientras el planeta se calienta, este tipo de hongos —que antes sólo afectaban a plantas o animales— podrían empezar a meterse con nosotros. Y no es para causar pánico, pero Candida auris ya ha causado brotes serios en países como Estados Unidos, India y España. Algunos pacientes ni siquiera saben que lo tienen hasta que el hongo ya está avanzando.

¿Y por qué tantos están haciendo la comparación con The Last of Us?

Porque en esa historia, un hongo llamado Cordyceps toma el control de los humanos. Y aunque en la vida real ese tipo de infección aún no es posible, los científicos sí creen que la naturaleza está cambiando tan rápido que hay que estar bien atentos a lo que viene.

Los expertos llaman a invertir más en investigación, en preparación hospitalaria y en monitoreo climático. Porque no es sólo cuestión de ciencia… es cuestión de salud global.

Así que ya sabes, el futuro podría no traer zombis, pero sí amenazas invisibles. Y esta, al menos, ya está aquí.

Si quieres saber más a fondo, acá puedes leer la investigación.

https://www.researchsquare.com/article/rs-6545782/v1