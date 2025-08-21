En pleno 2025, parece que algunos hábitos que jamás imaginamos se han vuelto cotidianos. El usuario de redes sociales Jorge Manuel Suárez Azcargota @SUAREZDEJALISCO, decidió ventilar su frustración y dejó más que claro que la situación no le parece normal: “O sea, ese señor que espera que la gente le dé lana por abrir la puerta… no mamen”.

El video, que ha generado debate en varias ciudades del país, denuncia una práctica que se repite desde Celaya hasta San Miguel de Allende: personas mayores de 40 o 50 años, según el testigo, esperan dinero por algo tan básico como abrir una puerta.

“Esto refleja el… No mames, sacamos gente de la pobreza, todo está bien… No mamen, etcétera”, comenta, haciendo evidente su molestia con lo que considera un síntoma del país.

El usuario no se queda solo en señalar al individuo, también apunta a instituciones y empresas: “Oxxo, no mamen, ustedes tampoco deberían permitirlo… y a gobiernos municipales y estatales, ¿cómo pueden presumir que estamos bien cuando esto es algo cotidiano?”

Y la crítica no se detiene allí. Compara esta situación con otras formas de solicitar dinero en la vía pública, como los semáforos o los llamados “franeleros”: “Llegan encima y pinches puros cholos… te sientes agredido. Pero eso es culpa de ustedes, gobierno, y Oxxo”.

El mensaje es claro: lo que podría parecer un simple acto de pedir propina, para muchos usuarios refleja un problema más profundo de percepción de seguridad y de valores cotidianos. Y mientras algunos callan, otros deciden expresarlo con todas las letras… y sin filtros.