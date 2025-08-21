Gracias a las redes sociales, los llamados “lords” y “ladys” ya no necesitan hacer grandes hazañas para convertirse en memes virales; basta con una actitud pésima y un mal cálculo. Y el último ejemplo en sumarse a la lista es “Lord Café”, conocido también como “Lord Nescafé”, que protagonizó un episodio digno de comedia en pleno tránsito de la Ciudad de México.

Todo comenzó cuando un automovilista, visiblemente molesto, decidió que su mejor respuesta ante un altercado vial era arrojar su café caliente contra otro conductor. Lo que nadie esperaba es que el viento y la mala puntería hicieran de las suyas: el café regresó directo a su rostro, dejando al agresor completamente empapado y convertido en el blanco de burlas instantáneas. Como dijo un usuario, “el karma también viene en vaso de papel”.

El video, compartido por @Papulift en TikTok y replicado en X e Instagram, muestra la escena completa: palabras airadas desde el interior del automóvil, la señal a su acompañante y finalmente el chorro de café que termina empapando al propio agresor. Una situación que, aunque absurda, también dejó una lección sobre la importancia de mantener la calma al volante.

@mvs_jalisco Mientras circulaba por LópezMateos, un sujeto intentó arrojar su café desde un auto en movimiento hacia otro, pero no calculó la velocidad del viento y le cayó encima, recibiendo así el karmainstantáneo. Video de la cuenta @papulift ♬ sonido original – MVS Noticias Jalisco

En cuestión de horas, el hashtag #LordNescafé explotó en redes sociales. Miles de internautas compartieron y comentaron el clip, señalando la ironía del momento y destacando cómo un segundo de impulsividad puede convertirse en un momento viral que recuerda la fragilidad del orgullo.

Algunos incluso lo compararon con casos anteriores de “lords” y “ladys” que se hicieron famosos por su pésima conducta, como el de “Lady Racista”, la modelo Ximena Pichel, quien terminó enfrentando consecuencias legales.

Aunque hasta el momento no se ha identificado al protagonista, su café y su enojo lo convirtieron en un personaje que nadie podrá olvidar pronto. En la era de los virales, un mal gesto puede darte fama instantánea… pero de la forma más ridícula posible.