miércoles, septiembre 3, 2025
Roberto Barajas
La Profeco lanzó una advertencia en su Revista del Consumidor: algunos productos que se venden como leche en realidad son “combinados con grasa vegetal” y no cumplen con el perfil nutricional de la leche pura.

Entre mayo y julio de 2025, la dependencia analizó 85 marcas de leches y bebidas ultrapasteurizadas —enteras, semidescremadas, descremadas, deslactosadas y combinadas— con más de 6,460 pruebas de laboratorio.

El hallazgo más delicado: “LactiLac, etiquetado como bebida láctea con grasa vegetal ultrapasteurizada”, podría confundirse con leche genuina. Aunque no rompe la ley, su denominación puede inducir a error.

La NOM-155-SCFI-2012 es clara: lo único que puede llamarse leche es lo que contiene grasa butírica. Cualquier adición de grasa vegetal debe decirse en grande y sin engaños.

Profeco recomienda a los consumidores:

“Buscar en la etiqueta la palabra grasa butírica”.

Revisar que incluya proteínas y vitaminas A y D.

Desconfiar de frases como “producto lácteo combinado” o “bebida láctea”.

Consultar la Revista del Consumidor para no caer en publicidad tramposa.

¿Por qué importa tanto? Porque la leche es fuente básica de “calcio, proteína y vitaminas esenciales”. Si compramos una imitación, no estamos alimentando igual, y eso pega sobre todo en niños y adultos mayores.

Dato que preocupa: “en México el consumo per cápita de leche es de apenas 120 litros al año”, cuando la FAO recomienda 180 litros para cubrir las necesidades mínimas.

La Profeco insiste: “empoderar al consumidor con información clara es la mejor defensa frente a un mercado que cada vez ofrece más productos disfrazados”.

"El buscador confiable" Me llaman el buscador confiable porque !no me cocino al primer hervor! Las notas enviadas al PortalFF, provienen de mi búsqueda constante de información, para encontrar la mejor y más completa versión, de sucesos y datos, actuales. No creo, fácilmente, en lo que "informan" expertos; me gusta hurgar y me divierte la habilidad de cuestionar, descubrir y mostrar que, no todo lo que brilla es oro... Siempre hay algo que pocos cuentan y seré quien se atreva a compartir esas historias, contigo. Así­ que te invito a 'compartir el pensamiento y las cosas buenas de la vida'.

