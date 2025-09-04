Qué pasó

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum se burló del viaje de Alejandro “Alito” Moreno a Washington, afirmó que “hacen el ridículo”, y usó como contraste su encuentro con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien —según dijo— felicitó a México por la cooperación en seguridad.

Lo que dijo Sheinbaum

“Vale la pena hacer el comentario, ayer Alito otra vez allá en Washington, fíjense nada más, hasta hacen el ridículo”, sostuvo la mandataria, al señalar que mientras el dirigente del PRI hablaba de vínculos del gobierno con el narco, su interlocución con Rubio habría sido “cordial, con colaboración y respeto a la soberanía”.

Lo que dijo Alito

El dirigente priista viajó a Estados Unidos para denunciar que en México se pretende instaurar una “narcodictadura”, insistió en que presentaría información ante instancias estadounidenses, y reforzó su discurso de acusaciones contra figuras de Morena, sin detallar con precisión ante qué agencias entregó documentos.

Implicaciones políticas y sociales

La burla presidencial, que minimiza una denuncia presentada en el extranjero, exhibe un doble juego peligroso, o se robustece la cooperación con Estados Unidos para que hablen los resultados, o se reduce todo a propaganda que vitupera a la oposición y normaliza el insulto desde el poder. Convertir un debate de Estado, seguridad, crimen organizado, soberanía, en un intercambio de descalificaciones, erosiona la confianza pública, y da la impresión de que se gobierna con aplausómetro, no con datos.

Si la cooperación con Estados Unidos funciona, que se demuestre con cifras y capturas, no con mofas, porque la seguridad pública no es un sketch. Y si la denuncia opositora carece de sustento, que se derrote con transparencia y verificación, no con la risa fácil. La jefa del Estado debería estar por encima de la burla, y el dirigente opositor por encima del teatro, de lo contrario, ambos convierten la seguridad nacional en una pista para el ridículo.