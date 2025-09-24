«En Torreón todavía duele el caso de Carlos Gurrola, mejor conocido como ‘Papayita’, el trabajador de limpieza de H-E-B Senderos que murió después de tragarse, sin saberlo, una bebida con desengrasante que, según todo apunta, le pusieron sus propios compañeros de trabajo en una ‘broma’ macabra.

Papayita aguantó 19 días en el hospital luchando por su vida, con daño severo en tráquea y pulmones, pero al final no la libró. Su familia no se ha quedado callada: han denunciado que Carlos era víctima constante de acoso laboral, que lo molestaban, le robaban sus cosas y hasta le dañaban la bicicleta. Eso desató protestas, firmas y un reclamo fuerte en redes para que se haga justicia.

Y ahora el caso se vuelve canción, pues en TikTok empezó a circular un corrido en su honor. La rola, compartida por la cuenta @noticorridos, cuenta con detalle la tragedia que vivió Carlos. Desde cómo le decían ‘Papayita’, hasta la cruel ‘broma’ que lo mandó al hospital. En la letra se escucha: ‘Una broma cruel le cambió la suerte, en su bebida pusieron veneno de muerte’.

El corrido no solo narra la desgracia, también exige justicia. Habla del bullying que sufrió, del dolor de su madre, y remata con un mensaje que cala: que lo que le pasó a Papayita no quede impune.

Así, entre indignación, protestas y ahora música, la historia de Carlos Gurrola sigue viva. Y en Torreón no se habla de otra cosa: un hombre trabajador, víctima del abuso de sus propios compañeros, convertido en símbolo de una exigencia clara, que paguen los responsables y que nunca más una ‘broma’ termine en tragedia.”

“Sus compañeros lo acosaban sin razón, le robaban la comida, el celular, le dañaban la bici con traición, el bullying y la burla fueron su condena y aquel 30 de agosto se selló su pena. La familia clama justicia con voz sincera, su madre entre lágrimas pide que no quede en espera: ‘Que esto quede impune, que paguen su error porque hoy es mi hijo y mañana otro llorando’”

“Torreón lo despidió entre dolor y canción; papayita se fue dejando el corazón, que su historia quede, que nadie la olvide y que la justicia llegue aunque el tiempo divide”

Aquí puedes escucharlo.