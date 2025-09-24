miércoles, septiembre 24, 2025
“Es inadmisible criminalizar la migración”, responde México ante la ONU

Noticias
Sofia Arias
Less than 1 min.read

Durante la 80 Asamblea General de la ONU en Nueva York, el canciller Juan Ramón de la Fuente afirmó que para México criminalizar la migración es “sencillamente inadmisible”

El funcionario subrayó que los migrantes tienen derechos y que las democracias deben defenderlos mediante diplomacia y multilateralismo. Sus palabras llegan justo después de que Donald Trump acusara en la misma sede a Naciones Unidas de alentar la migración ilegal y calificara a Europa como un continente que “se va al infierno” por las políticas de puertas abiertas.

De la Fuente agradeció la invitación de Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay para participar en el foro En defensa de la democracia: luchando contra el extremismo, y sostuvo que los pueblos merecen un futuro digno que solo puede construirse desde democracias sin extremismos ni discursos de odio.

