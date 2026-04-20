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¡Milagro! Cura gana coche en rifa que él mismo organizó

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Roberto Barajas
Author: Roberto Barajas
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¡Milagro! Cura gana coche en rifa que él mismo organizó

Un sacerdote en Brasil armó una dinámica benéfica en su iglesia, con un objetivo claro: recaudar fondos. Todo iba normal, ambiente tranquilo, gente participando… hasta que llegó el momento de sacar al ganador.

La mecánica era sencilla pero llamativa: una caja llena de papeletas se lanzaba al aire, alguien atrapaba un papel y leía el nombre frente a todos. Transparente, directo… sin sospechas.

Hasta que salió el nombre, pero la sopresa vino para los presentes, pues no era cualquier nombre

¡Era el del propio sacerdote.!

Silencio incómodo, luego risitas, la sorpresa y uno que otro “no bueno”

¿Y cuál era el premio? pues como dceía Marco Antonio Regil ¡¡ UN AUTO !!, en este caso un modelo FIAT Argo.

Y benditas redes sociales, el momento quedó grabado y, como era de esperarse, explotó en redes.

De inmediato llegaron los comentarios: unos entre bromas hablando de “milagro”, otros cuestionando la suerte… y algunos más defendiendo que, al final, él participaba como cualquier otro miembro de la comunidad.

Porque sí, hasta ahora no hay denuncias, ni reclamos formales, ni nada que indique irregularidades.

Y es que una cosa son las coincidencias y otras parecen que son «verdaderos milagros»

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"El buscador confiable" Me llaman el buscador confiable porque !no me cocino al primer hervor! Las notas enviadas al PortalFF, provienen de mi búsqueda constante de información, para encontrar la mejor y más completa versión, de sucesos y datos, actuales. No creo, fácilmente, en lo que "informan" expertos; me gusta hurgar y me divierte la habilidad de cuestionar, descubrir y mostrar que, no todo lo que brilla es oro... Siempre hay algo que pocos cuentan y seré quien se atreva a compartir esas historias, contigo. Así­ que te invito a 'compartir el pensamiento y las cosas buenas de la vida'.

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Fernanda Familiar

Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

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