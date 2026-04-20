Un sacerdote en Brasil armó una dinámica benéfica en su iglesia, con un objetivo claro: recaudar fondos. Todo iba normal, ambiente tranquilo, gente participando… hasta que llegó el momento de sacar al ganador.

La mecánica era sencilla pero llamativa: una caja llena de papeletas se lanzaba al aire, alguien atrapaba un papel y leía el nombre frente a todos. Transparente, directo… sin sospechas.

Hasta que salió el nombre, pero la sopresa vino para los presentes, pues no era cualquier nombre

¡Era el del propio sacerdote.!

Silencio incómodo, luego risitas, la sorpresa y uno que otro “no bueno”

¿Y cuál era el premio? pues como dceía Marco Antonio Regil ¡¡ UN AUTO !!, en este caso un modelo FIAT Argo.

Y benditas redes sociales, el momento quedó grabado y, como era de esperarse, explotó en redes.

SACERDOTE SE GANA EL PREMIO MAYOR DE UNA RIFA QUE ÉL MISMO ORGANIZÓ 😳



La rifa organizada con un fin benéfico, dio un gran beneficio pero al creador del evento, causando asombro entre los usuarios de las redes sociales.



El hecho ocurrió en Brasil. 📽️ Video: Redes sociales. pic.twitter.com/lVK8gQYVv6 — Hora Cero Web (@horaceroweb) April 9, 2026

De inmediato llegaron los comentarios: unos entre bromas hablando de “milagro”, otros cuestionando la suerte… y algunos más defendiendo que, al final, él participaba como cualquier otro miembro de la comunidad.

Porque sí, hasta ahora no hay denuncias, ni reclamos formales, ni nada que indique irregularidades.

Y es que una cosa son las coincidencias y otras parecen que son «verdaderos milagros»