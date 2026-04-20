Reportan balacera en pirámides de Teotihuacán (VIDEO)

Momentos de tensión se vivieron este lunes 20 de abril de 2026 en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, luego de que turistas difundieran en redes sociales videos e imágenes de una presunta balacera dentro del sitio.

De acuerdo con los reportes compartidos por visitantes y testigos, las detonaciones provocaron pánico entre las personas que se encontraban en una de las zonas arqueológicas más importantes del país, lo que desató una salida apresurada de decenas de personas.

Testigos reportan disparos en la zona

Según las versiones que comenzaron a circular en redes, un hombre habría subido a la Pirámide de la Luna y desde ahí abrió fuego contra los presentes. Hasta el momento, esa es la versión que se ha difundido entre turistas que estaban en el lugar al momento de los hechos.

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Se reportó hace unos momentos una balacera en las pirámides de Teotihuacán.



Turistas y testigos del lugar señalan que un hombre subió a la Pirámide de la Luna y abrió fuego contra los presentes.



En breve más información… pic.twitter.com/XxbYn6L7U9 — Fernanda Familiar (@qtf) April 20, 2026

Aunque de manera oficial no se han reportado víctimas, algunos testigos aseguran que sí habría personas afectadas, debido al caos que se generó tras los primeros disparos.

Autoridades ya se encuentran en el lugar

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido. Sin embargo, ya se encontraban en la zona arqueológica para iniciar las primeras investigaciones.