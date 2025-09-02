“No quiero la custodia de mi hija”: Mamá se divorcia y renuncia a la custodia.

Pues resulta que en internet apareció una mujer que, con toda la calma del mundo, dijo: “sí me voy a divorciar, pero la custodia para el señor, yo no la quiero”.

¡Y pum! Las redes se prendieron más rápido que estopa con gasolina.

La mujer explicó que no se siente ni emocional ni económicamente preparada para encargarse de la bendición. Que sí la ama, que sí la quiere, pero que prefiere que el papá, con más estabilidad, sea el que lleve el rol principal.

Y para que no la crucifiquen, aclaró: “no la estoy abandonando, voy a estar presente, la voy a visitar cada dos semanas y pagaré manutención. Pero ser madre soltera… ¡eso no estaba en el contrato!”.

El caso hizo explotar TikTok y Facebook:

Para unos, la señora es poco menos que la villana de La Rosa de Guadalupe: “¿cómo que una madre no quiere la custodia?, ¡blasfemia!”.

Para otros, fue honesta y valiente, porque no cualquiera admite que no puede con la chamba.

Lo curioso es que su postura rompió con ese estereotipo de que las mujeres “por naturaleza” deben quedarse siempre con los hijos después del divorcio. Y aquí la pregunta incómoda es: ¿qué es más responsable, quedarse aunque no tengas con qué, o aceptar que otro puede hacerlo mejor?

Mientras tanto, el ex esposo parece no estar nada contento.

Total, lo que empezó como un simple video terminó en debate social sobre maternidad, paternidad y lo que significa ser responsable en estos tiempos.

Y claro, internet ya la tiene fichada: para unos es irresponsable, para otros, pionera… y para el resto, un nuevo capítulo de chisme que ver con palomitas.

¿Para ti es un acto de valentía o irresponsabilidad?