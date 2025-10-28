Lady Poncha Llantas: clava cuchillo a auto por estar “frente a su casa”

Lady Poncha llantas… se las ‘ejecuta’ con un cuchillo “porque estaba frente a su casa”

¿Te imaginas salir de tu casa y ver a tu vecina clavándole un cuchillo a tu llanta?

Pues eso fue justo lo que pasó en la alcaldía Venustiano Carranza, donde una mujer fue captada en video ponchando las llantas de una camioneta porque, según ella, “estaba estacionada en su casa”.

El video, de apenas 21 segundos, se ha vuelto viral.

Ahí se ve a la señora salir de su casa con paso decidido, cuchillo en mano, avanzar entre los carros y sin pensarlo dos veces, ¡zas!, le entierra la hoja a la llanta delantera.

El aire se escapa, la llanta muere… y ella, como si nada, regresa tranquila a su casa, como si hubiera ido por las tortillas.

Lo más curioso es que el carro no bloqueaba ninguna entrada ni cochera, o sea, estaba legalmente estacionado en la vía pública. Pero la señora aseguró que “esa parte de la calle es su casa” y hasta amenazó con llamar a la policía para defender su “territorio”.

Usuarios en redes no tardaron en reaccionar: unos la llamaron “La Ponchadora de la Venustiano”, otros pidieron que la denuncien, y algunos incluso dijeron que seguro no era la primera vez que lo hacía.

Por ahora, no se sabe si el dueño del vehículo va a presentar cargos o si la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervendrá, pero eso sí, el video ya es tendencia y ha desatado el debate sobre hasta dónde llega el límite de la propiedad y de la paciencia vecinal.