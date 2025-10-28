«Reciten la tabla del ocho»: Maestra protege y distrae a sus alumnos durante una balacera

El jueves 23 de octubre de 2025, la colonia Croc en Monterrey se convirtió en escenario de dos violentos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y delincuentes. Uno de ellos ocurrió cerca de una escuela primaria a las 8:00 de la mañana, justo cuando los alumnos ya estaban en clases.

Dentro del salón, los niños de quinto grado vivieron momentos de terror. Su maestra, Elvira Sepúlveda, reaccionó con rapidez: los hizo colocarse en el piso y comenzó a dictar la tabla del ocho.

“¿Quién me quiere decir, ahí donde están, sin levantar la cabeza, la tabla del ocho?”, se escucha en el video que rápidamente se volvió viral.

Mientras tanto, otro maestro narraba cómo los balazos se escuchaban a varias cuadras de distancia. Minutos después, las autoridades escolares decidieron permitir la salida de los alumnos, mientras que otras escuelas de la zona mantuvieron a los estudiantes resguardados hasta que la situación se calmó.

El video generó un fuerte impacto en redes sociales.

Muchos recordaron episodios de violencia similares en 2010, cuando también se tuvo que proteger a estudiantes durante balaceras.

Entre los comentarios destacaba uno que resumía la preocupación de muchos: “Una o ya dos generaciones de niños creciendo con violencia”.

La balacera dejó como saldo dos detenidos y un policía lesionado. Sin embargo, la rápida reacción de la maestra y su ingeniosa forma de distraer a los alumnos se convirtió en un ejemplo de valentía y cuidado ante la violencia.