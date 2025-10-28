martes, octubre 28, 2025
Roberto Barajas
Pasajeros de un vuelo de Air China vivieron momentos de auténtico pánico en pleno vuelo, luego de que una batería de litio se incendiara dentro del compartimento superior del avión.

El vuelo CA139, que iba de Hangzhou rumbo a Incheon, en Corea del Sur, tuvo que aterrizar de emergencia en Shanghái, después de que una maleta comenzara a sacar humo… ¡y luego fuego!

Según la aerolínea, “una batería de litio se encendió espontáneamente en el equipaje de mano de un pasajero”. En videos grabados por otros viajeros se puede ver el caos: una maleta envuelta en llamas, humo negro por todo el pasillo y pasajeros levantándose de sus asientos entre gritos y confusión.

Un valiente pasajero intentó apagar el fuego con sus propias manos, mientras la tripulación actuó rápido para sofocar el incendio y mantener la calma. Por suerte, nadie resultó herido.

De acuerdo con el portal Flightradar24, el vuelo despegó a las 9:47 a.m., pero fue desviado y aterrizó sin incidentes cerca de las 11:00 a.m., todo “para garantizar la seguridad del vuelo y de los pasajeros”.

Ahora, las autoridades chinas investigan qué provocó exactamente el incendio y si la batería estaba dentro de un dispositivo o era de repuesto.

Y ojo con esto: hace apenas unos meses, China prohibió ciertos tipos de baterías portátiles en los vuelos por el aumento de casos de combustión espontánea… así que este nuevo incidente vuelve a encender las alarmas (literalmente) sobre los riesgos de viajar con este tipo de dispositivos.

Así que ya saben, amigos viajeros: revisen bien su equipaje antes de despegar… porque una simple batería puede convertir el vuelo más tranquilo en una verdadera pesadilla.

Acá te dejamos dos de los videos que circulan en redes:

«El Air China A321 (B-8583) en ruta de Hangzhou a Seúl se vio obligado a desviarse a Shanghái después de que una batería de litio en el equipaje de un pasajero entrara en fuga térmica, provocando un incendio en un compartimento superior durante el vuelo…La tripulación de cabina contuvo rápidamente el fuego, y la aeronave aterrizó de manera segura en el Aeropuerto de Shanghái Pudong.»

«El vuelo CA139 de Air China (B-8583), un Airbus A321-232, estaba en ruta a FL330 desde Hangzhou hacia Seúl cuando ocurrió un descontrol térmico de una batería de litio, lo que provocó un incendio en un compartimento superior. El vuelo fue desviado a Shanghái.»

Roberto Barajas
"El buscador confiable" Me llaman el buscador confiable porque !no me cocino al primer hervor! Las notas enviadas al PortalFF, provienen de mi búsqueda constante de información, para encontrar la mejor y más completa versión, de sucesos y datos, actuales. No creo, fácilmente, en lo que "informan" expertos; me gusta hurgar y me divierte la habilidad de cuestionar, descubrir y mostrar que, no todo lo que brilla es oro... Siempre hay algo que pocos cuentan y seré quien se atreva a compartir esas historias, contigo. Así­ que te invito a 'compartir el pensamiento y las cosas buenas de la vida'.

