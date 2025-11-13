jueves, noviembre 13, 2025
Hay momentos en la vida donde todos hemos tenido que convencer a mamá de que no andamos tan mal, ¿no? Pues este joven chilango lo llevó a otro nivel: ¡todo un vagón del Metrobús salió a defenderlo!

El video, que ya es sensación en TikTok y X, muestra al muchacho con voz temblorosa diciendo:

“Ma, te lo juro, vengo bien… ellos saben que no vengo tomado.”
Y sin dudarlo, la banda del Metrobús (héroes anónimos del transporte capitalino) le responde al unísono:

“¡Siiii, viene bien!”

El chavo insiste:
“¿Verdad que estoy en el Metrobús?”

Y el coro se repite, como si fuera estadio lleno:
“¡Síííííííí!”

Risas, aplausos y hasta un grito por ahí de “¡ya déjalo ir, jefa!”.

El momento se volvió oro puro en redes, recordándonos que si hay algo que sobra en la CDMX es buen humor y solidaridad… aunque sea para ayudarle a un compa a zafarse del regaño materno.

Miles de usuarios lo compartieron como prueba viviente de que en el transporte público no solo viajan cuerpos cansados… también viaja el alma alegre de un pueblo que sabe reírse de todo ¡ incluso de la cruda moral !

Porque sí, en México se podrá ir apretado, con empujones y demás… Pero jamás te dejan solo.

