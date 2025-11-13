Hombre vestido de mujer se indigna al ver a joven disfrazada de nativa americana

En California, un hombre disfrazado de mujer se fue con todo contra una joven que llevaba un atuendo de nativa americana. La acusó de “apropiación cultural”, pero… ¡espera!

El detalle que hizo estallar a Internet fue que quien grababa no se quedó callado y le soltó en seco: “¿Y tú? ¿No estás haciendo lo mismo?”

El momento se volvió viral en segundos, generando un debate encendido entre quienes defienden la libertad para disfrazarse y los que creen que hay límites en el respeto cultural.

Mientras tanto, en redes, los usuarios no perdonaron: memes, comentarios y miles de críticas al supuesto “activismo selectivo”.