Este evento astronómico viene tan grande que vas a querer apartar tu silla de jardín desde hoy. Se viene el eclipse solar más espectacular del siglo, un fenómeno tan largo que cualquier otro eclipse va a quedar como tráiler comparado con esta película completa.

El 2 de agosto de 2027, el cielo va a regalar un show de 6 minutos con 22 segundos de oscuridad total. Sí, la máxima del siglo. La NASA ya levantó la mano para confirmarlo y decir que no solo será especial, será prácticamente irrepetible en nuestra vida terrenal.

Pero ojo, no todos serán VIP en este evento. La fase total solo se verá en una franjita selecta que atravesará diez países del hemisferio oriental: España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. La sombra va a viajar más de 15 mil kilómetros, con un tamaño de 258 kilómetros de ancho, como si la Luna dijera “háganse pa’ allá, que hoy me toca brillar”.

Y si te preguntas por qué va a durar tanto, aquí va la joya científica: la Luna ese día estará en perigeo, su puntito más pegado a la Tierra. Más cerca, más sombra, más espectáculo. Para que compares, el eclipse del 8 de abril de 2024 apenas alcanzó los 4 minutos 28 segundos. Este lo va a dejar viendo estrellitas.

En redes ya empezaron las teorías de siempre, que si la oscuridad total, que si el mundo se va a quedar a oscuras, que si es señal de no sé qué. Pero especialistas ya dijeron que no inventen. La oscuridad es como un atardecer 360 grados, no como final de temporada apocalíptica.

¿Lo mejor? Que este eclipse pasará por lugares llenos de historia, turismo y buena vibra: Tarifa en España, las costas tunecinas, o hasta la zona de Luxor en Egipto.

Ya muchos lo bautizaron como el eclipse perfecto para viajeros, astrónomos y gente que solo quiere una foto viral con fondo cósmico.