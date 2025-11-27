La frontera volvió a detenerse por completo. Agricultores de Ciudad Juárez cerraron las aduanas internacionales para exigir respuestas claras a un gobierno que, según denuncian, ha ignorado sus necesidades, ha escondido información y ha puesto en riesgo su sustento. La protesta comenzó con una oración colectiva: “Te pedimos fuerza e inteligencia para prevalecer en esta lucha”. Después de eso, la frontera se paralizó.

Los productores bloquearon los accesos como último recurso. Llevan meses denunciando decisiones gubernamentales que afectan directamente la producción agrícola, el acceso al agua y los acuerdos comerciales que sostienen sus cosechas. Aseguran que las autoridades federales han actuado con opacidad y que los compromisos sobre el manejo del agua, los apoyos y las reglas de operación siguen sin cumplirse. Esta vez dijeron basta.

El cierre de las aduanas no es un simple acto de presión; es un mensaje político contundente. Los agricultores acusan que desde los escritorios de la capital se toman decisiones que afectan una región donde cada hectárea depende del esfuerzo diario y donde las políticas hídricas han sido erráticas, improvisadas y profundamente dañinas. La frontera no puede funcionar si el campo se hunde.

Los manifestantes explicaron que esta movilización nació del hartazgo. Los retrasos en apoyos, la falta de diálogo formal, los cambios en permisos y la incertidumbre sobre los recursos hídricos golpean directamente a un sector que ya vive al límite por sequías, costos de producción y violencia en zonas rurales. “Estamos peleando por comida, no por política”, dijeron.

El bloqueo puso en alerta a transportistas, comerciantes y autoridades fronterizas, que ven en esta protesta un síntoma de algo más profundo: la ruptura total entre el gobierno y el campo del norte del país. La administración federal insiste en que mantiene diálogo, pero los agricultores aseguran que la única respuesta real que han recibido es silencio.

Mientras la frontera continúa parcialmente detenida, los productores advierten que no levantarán la protesta hasta obtener compromisos formales y soluciones verificables. Ciudad Juárez se convierte así en el epicentro de un conflicto que puede escalar si el gobierno sigue sin escuchar. Y el mensaje es claro: sin campo, no hay frontera que funcione.