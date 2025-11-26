Prepárense porque esta historia está para agarrar asiento y botana.

Internet volvió a demostrar que no está listo para la realidad. Un video de un chimpancé en un zoológico chino fumando como si estuviera en su break laboral se volvió imposible de ignorar.

Pero el chisme no acaba ahí.

Resulta que este chimpancé no nació en cualquier lado. Nació en Alemania y pasó sus primeros años viviendo con un anciano alemán que, por razones que nadie entiende pero todos sospechan, le enseñó a beber y a fumar como si fuera su compa de cantina.

Ahora el zoológico chino está tratando de rehabilitarlo, pero la misión está más difícil que dejar de comer en el puente de Guadalupe-Reyes. ¿La razón? Los visitantes que necesitan leer tres veces un letrero para hacerle caso siguen arrojándole cigarrillos y encendedores, aunque hay señalizaciones por todo el recinto.

El primate intenta dejar sus vicios, pero entre la tentación y la audiencia irresponsable parece que está protagonizando su propio reality show.

De simio salvaje a simio saludable si la gente deja.

Una historia tragicómica que demuestra que el humano es el animal más complicado del zoológico.