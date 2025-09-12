En medio del infierno que desató la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia —esa tragedia que dejó muertos, heridos y un caos total— surgió una chispa de esperanza que está derritiendo corazones en redes.

Se trata de “Cereza”, una perrita embarazada que no solo sobrevivió a la explosión, sino que además luchó con todo para traer vida al mundo.

De acuerdo con la organización “Huellitas, amor sin fronteras Ana Silvia Díaz F”, Cereza fue encontrada en shock, con quemaduras y en pleno trabajo de parto, corriendo desorientada entre los escombros. Nadie lo podía creer: ¡la perrita estaba al borde de la muerte y a punto de dar a luz!

La trasladaron de volada a una clínica veterinaria, donde los doctores decidieron hacerle una cesárea de emergencia. Y aunque llegó en estado crítico, la guerrera resistió la cirugía y trajo al mundo a cinco cachorritos. Eso sí, los bebés nacieron prematuros y están muy delicados, pero vivos.

En una transmisión en vivo, Ana Silvia, fundadora de la organización, contó con lágrimas en los ojos que Cereza necesitará otra cirugía para tratar sus quemaduras, pero que no se rinde. “Ella y sus bebés están luchando. Necesitamos ayuda para costear sus tratamientos”, dijo con la voz entrecortada.

Y la respuesta en redes ha sido brutal: donativos, mensajes de apoyo y hasta campañas compartidas para juntar lo necesario. La gente no se quedó de brazos cruzados, porque saben que la historia de Cereza no es solo la de una perrita… es un recordatorio de fuerza, empatía y esperanza.

Por si fuera poco, también se han reportado más animalitos afectados: una paloma herida, un perro con la nariz quemada y un gato con quemaduras graves. Otro recordatorio de que en los desastres, no solo sufren los humanos.

Así que ya lo saben: en medio de la tragedia, la historia de Cereza es un milagro con patas que nos deja claro que la vida siempre encuentra la manera de florecer, incluso entre las cenizas.