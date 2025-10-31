El joven de Torreón que pesaba 300 kilos ¡Ya bajó 120 kilos y se prepara para correr!

Hace apenas unos meses, Adolfo de la Rosa, un joven de Torreón, pidió ayuda pública porque pesaba 315 kilos y ya no podía moverse. Hoy, gracias a su esfuerzo y al apoyo de mucha gente, ha perdido 120 kilos… ¡y ahora se está preparando para correr una carrera de cinco kilómetros!

Todo comenzó en abril, cuando Adolfo subió un video pidiendo auxilio. Contó que su familia lo había abandonado y que vivía prácticamente tirado, sin poder levantarse por el dolor y los problemas de salud. No podía caminar, sufría de dolores de espalda, tobillos rotos, dificultades para respirar y hasta agua en los pulmones. Pero, a pesar de todo, decía una frase que conmovió a muchos: “No quiero darme por vencido.”

Su historia llegó a las autoridades de Torreón, y la Unidad de Prevención Social de la Violencia tomó cartas en el asunto. Con ayuda de la comunidad, se organizó una rifa para comprarle una cama especial, ya que su peso superaba los 300 kilos. Fue trasladado a un centro de rehabilitación donde recibió atención médica, psicológica y nutricional.

Ahí conoció a Omar Hernández, encargado del centro, quien se ofreció a darle alojamiento y seguimiento. Además, un entrenador personal comenzó a trabajar con él todos los días en el Bosque Venustiano Carranza, ayudándolo a recuperar su fuerza y movilidad. Día a día, Adolfo fue demostrando que la determinación puede más que cualquier obstáculo.

Hoy, el joven que antes no podía levantarse de una cama, entrena para participar en una carrera de 5K. Su cambio físico es impresionante, pero su transformación emocional y mental lo es aún más. Ahora se prepara para conseguir trabajo, vivir por su cuenta y seguir inspirando a otros que atraviesan situaciones difíciles.

Como dice la titular de la dependencia, Blanca Álvarez Garza, este caso demuestra que “cuando la comunidad se une, los milagros suceden”.

Adolfo pasó de pedir ayuda para sobrevivir… a luchar con todo para vivir plenamente.

Una historia que demuestra que no hay peso más grande que la falta de esperanza… y él ya se la quitó de encima.

Este es el video del grito de ayuda del joven en el mes de abril:

«No me quiero dar por vencido…», Adolfo de la Rosa pesa 312 kilos; pide ayuda para poder bajar de peso