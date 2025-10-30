El mantenimiento de la infraestructura carretera en México dejará de ser prioridad para el gobierno federal. De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026, la administración de Morena planea recortar en 23% los recursos destinados a la conservación y reparación de carreteras, reduciendo el monto de 35 mil millones de pesos a apenas 27 mil millones.

El ajuste representa un golpe directo al mantenimiento de la red nacional de caminos y autopistas, justo en un contexto donde los reportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirman el deterioro de miles de kilómetros de vías federales y estatales, afectando la conectividad, la seguridad y la economía de las regiones más productivas del país.

Expertos en infraestructura advirtieron que este recorte tendrá consecuencias severas en el transporte de mercancías, turismo y movilidad rural, ya que más del 60% de los caminos federales presentan baches, hundimientos o falta de señalización, y muchas rutas estatales operan sin mantenimiento desde hace años.

El contraste es evidente: mientras se destinan miles de millones a proyectos centralizados como el Tren Maya o la Refinería Dos Bocas, los caminos que conectan al país quedan en el abandono.

El presupuesto carretero federal había mostrado ya una tendencia a la baja en los últimos años, pero el recorte proyectado para 2026 profundiza esa caída y refleja la falta de una política integral de mantenimiento y modernización de la infraestructura existente.

Para comunidades rurales y zonas agrícolas, la reducción implica más aislamiento y mayores costos logísticos, encareciendo el traslado de alimentos y bienes básicos. En estados del sur y del centro del país, donde la inversión federal es mínima, el deterioro de las vías representa también un riesgo para la seguridad vial.

La 4T parece decidida a seguir construyendo megaproyectos, aunque eso signifique dejar morir los caminos que ya existen.