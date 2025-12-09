¿Qué va a pasar con el personaje de Don Eduardo Manzano en ‘Una Familia de 10′?

La comedia mexicana está de luto después de la partida de Eduardo Manzano, el legendario “Polivoz”, ese maestro del humor que, durante décadas, nos sacó carcajadas que se quedaban pegadas al corazón. Y sí, también el entrañable abuelo Arnoldo López Conejo en Una Familia de 10, un personaje que se volvió parte del sillón, del domingo y de la familia mexicana.

En el funeral, realizado en el sur de la Ciudad de México, Jorge Ortiz de Pinedo habló por primera vez de lo que viene para la serie. Y vaya que sus palabras tocaron fibras.

Recordó a Manzano como una presencia luminosa, alguien que no necesitaba reflector para brillar. Un maestro de los tiempos cómicos, de la ternura disfrazada de humor, de esa chispa que hacía que cada escena se sintiera viva.

Pero aquí viene lo que muchos fans estaban esperando saber:

“No se va todavía”: el abuelo Arnoldo seguirá apareciendo

Ortiz de Pinedo confirmó que el querido abuelo estará presente en La Familia de 10 durante dos temporadas más.

Así como lo escuchan: el trabajo de Eduardo Manzano seguirá al aire porque la producción ya tenía grabada por completo la temporada 12… y también la 13.

“La Familia de Diez está grabada… van a poder ver que está grabada toda esta temporada número doce, donde faltan muchos programas por pasar. Y ya hicimos la temporada trece, la que va a pasar el año que viene. O sea, ya está grabado. Vamos a poder seguir viendo a Eduardo Manzano en la televisión todavía un añito más, por lo menos”, dijo Jorge Ortiz de Pinedo.

En pocas palabras:

Hay Manzano para rato en pantalla, un año más, mínimo.

Esto significa que su legado no solo permanece: sigue respirando dentro de la comedia familiar, permitiendo que nuevas generaciones lo conozcan y que quienes crecieron con él puedan despedirse despacito, en pantalla, episodio a episodio.