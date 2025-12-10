El mundo presenció este jueves una contradicción histórica y profundamente inquietante. La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, no pudo presentarse en Oslo para recibir el galardón debido a la persecución y el acoso sistemático que enfrenta en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro. En su lugar, su hija subió al escenario y recibió el reconocimiento más importante del planeta en nombre de una mujer que hoy vive escondida dentro de su propio país, sin garantías mínimas de seguridad.

Nunca antes el Nobel había sido entregado en condiciones tan frágiles para la integridad de una laureada cuyo único delito ha sido luchar por la democracia. El Instituto Nobel había advertido que la opositora venezolana enfrentaba enormes dificultades para viajar. Su conferencia de prensa del martes fue cancelada definitivamente y el organismo confirmó que no podía asegurar ni cuándo ni cómo podría salir de Venezuela. La preocupación escaló cuando, horas antes de la ceremonia, se confirmó que Machado no había logrado llegar a Oslo.

Su ausencia no es un incidente logístico, sino una evidencia brutal de la magnitud de la represión en Venezuela. Que la mujer reconocida globalmente por su lucha pacífica no pueda presentarse a recibir el Premio Nobel de la Paz porque teme ser detenida, desaparecida o incluso asesinada, revela el nivel de riesgo que enfrenta y el colapso absoluto del Estado de derecho en su país.

La dimensión histórica del momento

Su caso ha movilizado a toda la región. La entrega del Nobel en ausencia obligada de Machado es, por sí misma, un mensaje político al mundo. Ocurre en un contexto en el que la oposición venezolana ha sufrido encarcelamientos, inhabilitaciones, torturas, persecuciones y la imposición de un régimen que controla cada institución del Estado.

El diputado mexicano Salvador Riestra sintetizó el sentimiento de miles de personas en Latinoamérica al publicar un mensaje que rápidamente se volvió viral. Sus palabras reflejan con claridad lo que María Corina representa para Venezuela y para todo el continente:

“Mañana podría ser uno de esos días que quedan grabados en la historia de un país y un continente. Un día en que el mundo entero mira hacia una mujer que, durante más de treinta años, ha sostenido casi sola la dignidad de un pueblo. Una mujer que no necesitó armas ni poder terrenal; solo la fuerza invencible de un espíritu libre. Esa mujer es María Corina Machado.”

Riestra describió su lucha desde las calles heridas de Venezuela, su resistencia frente a una dictadura que parecía interminable y su capacidad de denunciar, sostener y mantener viva la esperanza democrática cuando el resto del mundo aún no volteaba a ver.

“Hoy Latinoamérica entera reconoce que María Corina es quizá la mujer más importante de nuestro tiempo en esta región, porque encarna la valentía moral de decir ‘no’ cuando todos guardan silencio”, escribió el legislador, quien concluyó con un mensaje de gratitud y una advertencia: que su ejemplo inspira a miles en México y en el continente a defender la verdadera democracia y la libertad.

Las implicaciones globales de su ausencia

La ausencia de Machado reconfigura por completo el significado de este Nobel. Ya no es solo un premio a la lucha democrática. Es la prueba viva de que la represión puede llegar al punto de impedir que una mujer reconocida mundialmente por la paz cruce las fronteras de su propio país.

También abre cuestionamientos urgentes:

¿Está segura María Corina Machado?

Los organismos internacionales tienen información limitada. Voceros del Instituto Nobel admitieron no tener confirmación sobre su paradero exacto durante las horas previas al evento. La preocupación se intensificó ante rumores de operativos policiales y presencia de inteligencia alrededor de personas cercanas a ella.

¿Por qué no puede salir de Venezuela?

Machado tiene órdenes de captura, vigilancia permanente y un esquema de persecución que le ha obligado a vivir en clandestinidad desde hace meses. Salir del país podría implicar detención inmediata o peor.

¿Qué significa para Venezuela y el mundo?

La entrega del Nobel sin la laureada presente es un golpe simbólico para el régimen venezolano, pero también un recordatorio de que la lucha democrática en el país no ha terminado. Su hija, al recibir el premio, no solo representó a su madre, sino a un pueblo entero que sigue resistiendo.

Un Nobel convertido en llamado urgente

El galardón, que tradicionalmente celebra la paz, se transformó este año en un grito de auxilio y denuncia internacional. Machado no está desaparecida, pero tampoco está libre. No está detenida, pero tampoco está segura. No ha silenciado su voz, pero el régimen intenta asegurarse de que nadie la escuche.

Su ausencia en Oslo quedará registrada como uno de los momentos más oscuros y reveladores en la historia del Premio Nobel de la Paz. Una prueba de que incluso los mayores reconocimientos globales no pueden proteger a una mujer que ha dedicado su vida a defender la democracia en un país donde hacerlo se paga con persecución.