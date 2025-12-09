En redes sociales explotó el caso de un albañil que un día despertó millonario y dos años después… volvió a la mezcla, la cuchara y la enyesada como si nada.

Sí, ganó 2 millones y medio en el Progol, y hoy está otra vez en la obra, pero con una sonrisa que solo entienden los que ya vieron el cielo y regresaron.

El video empieza con su compañero de trabajo acercándose mientras él aplica yeso, sudando parejo, y le suelta la pregunta que cualquiera quisiera escuchar después de pegarle a la suerte:

¿Qué se siente haberte ganado el premio del Progol y andar otra vez en la enyesada?

El hombre se queda callado un par de segundos… y luego suelta una frase que derritió al internet entero:

Se siente como un sueño hecho realidad.

Y ahí empezó el chismecito sabroso.

Su colega, intrigado como todos nosotros, le pregunta cómo diablos le hizo para ganarle a las probabilidades. Y él, tranquilo como quien explica la receta de un café, responde:

Estudiando… le atiné a los 14 números. Dos millones quinientos.

Entonces… ¿Qué pasó?

La lana voló. No dijo exactamente en qué, pero dejó caer la pista más grande del siglo:

fueron como unas vacaciones de dos años.

Mientras otros trabajaban, él estaba disfrutando la vida como si no hubiera mañana. Viajes, descanso, experiencias… lo que alcance con 2.5 millones cuando uno decide vivir sabroso.

Hasta que un día, la fiesta terminó y la obra lo recibió de vuelta. Pero no con tristeza, sino con esa paz de quien ya cumplió un sueño que muchos ni siquiera se atreven a pedir.

Un recordatorio, de que el dinero se acaba, pero las historias buenas… esas se quedan para siempre.

Este es el video en el que el joven relata su triste historia: