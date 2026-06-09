¿Te gustan los planes relajados y elegantes? Entonces el Pacífico mexicano es para ti.

Destinos como Baja California, Riviera Nayarit y Zihuatanejo lideran las preferencias de los viajeros. Así lo revelan las tendencias analizadas por YaVas, de Volaris. Según su Miniguía de Destinos: México Pacífico 2026, estos tres destinos muestran la riqueza y diversidad de las costas nacionales.

Zihuatanejo: ideal para rejalarte

Los atardeceres de Zihuatanejo son inolvidables, más si los ves desde una lancha. Una ocupación del 90% es muestra de que los viajeros buscan experiencias relajantes y novedosas, incluso en un pequeño pueblo pesquero como este.

No te asustes: que sea pequeño no lo hace menos encantador.

Riviera Nayarit: sofisticación marina

Riviera Nayarit continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos para quienes buscan combinar lujo relajado con experiencias al aire libre. Con más de 3,600 habitaciones nuevas en 2026 y ocupaciones que alcanzan hasta el 92% en Semana Santa, Riviera Nayarit se posiciona como destino premium. Ideal para estancias de 5 a 6 noches, combina wellness, surf y resorts de clase mundial.

Desde las calles coloridas y el ambiente bohemio de Sayulita y San Pancho hasta los exclusivos resorts y campos de golf de Punta de Mita, la región ofrece alternativas para distintos estilos de viaje. Las actividades de bienestar, el surf, los mercados artesanales y las experiencias gastronómicas son parte esencial de una propuesta que privilegia la conexión con el entorno.

Baja California: una ruta entre vino, mar y aventura

Pocos destinos en México ofrecen una combinación tan atractiva de gastronomía, paisajes y aventura como Baja California. La región es ahora uno de los grandes referentes del turismo experiencial gracias a la diversidad de actividades que pueden disfrutarse en pocos días, con ocupaciones cercanas al 80% en temporadas altas, es perfecto para viajes de 3 a 5 noches.

El Valle de Guadalupe invita a recorrer viñedos, degustar vinos premiados y descubrir una escena culinaria reconocida internacionalmente. En La Paz, las aguas cristalinas del Mar de Cortés permiten encuentros inolvidables con la vida marina, mientras que Los Cabos combina escenarios naturales icónicos con una vibrante oferta de entretenimiento, navegación y experiencias de lujo frente al mar.