El telescopio robótico COLIBRÍ, adscrito al Instituto de Astronomía de la UNAM, logró su primer gran resultado científico al detectar el estallido provocado por la colisión de dos estrellas de neutrones en otra galaxia.

El evento fue observado en múltiples frecuencias del espectro electromagnético: rayos gamma, rayos X, óptico y radio. Esta combinación permitió a los científicos analizar el fenómeno desde distintas perspectivas y caracterizarlo con un nivel de detalle poco común en este tipo de explosiones cósmicas.

Un fenómeno raro observado también en óptico

De acuerdo con Camila Angulo Valdez, estudiante de doctorado del Posgrado en Astrofísica de la UNAM y autora principal del estudio, las colisiones de estrellas de neutrones suelen detectarse en rayos gamma, pero no siempre logran observarse en el espectro óptico como ocurrió en este caso.

Las explosiones generadas por estos objetos compactos son extremadamente energéticas, pero menos brillantes en óptico que aquellas producidas por la muerte de estrellas masivas. Eso dificulta los estudios espectroscópicos detallados.

En este evento particular, el equipo identificó que la densidad del medio donde ocurrió la colisión era inusualmente alta, lo que lo convierte en un fenómeno peculiar dentro de este tipo de estallidos.

Observación automática en segundos

COLIBRÍ opera desde inicios de 2025 en el Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, Baja California. Su espejo principal mide 1.3 metros de diámetro.

Cuando recibe alertas de instrumentos espaciales como Swift de la NASA o SVOM de Francia y China, el telescopio se mueve automáticamente y comienza a observar en apenas 10 a 20 segundos.

Un día después de la emisión inicial, el equipo detectó un abrillantamiento en la curva de luz, lo que aportó información clave sobre la evolución del estallido. El seguimiento durante varias noches permitió reconstruir con mayor precisión la dinámica del fenómeno.

Ciencia desde varias aristas

El estallido fue analizado con apoyo del Very Large Telescope, Very Large Array, telescopios espaciales como Swift y Einstein Probe, y otras instalaciones internacionales.

Según Alan Watson Forster, investigador responsable del instrumento, observar en múltiples longitudes de onda es como ver el mismo fenómeno desde diferentes ángulos. Los rayos gamma revelan la enorme energía liberada; los rayos X, óptico y radio permiten estudiar los chorros relativistas que interactúan con el medio interestelar.

La caracterización del evento ayudará a comprender mejor la formación estelar, describir la galaxia de origen y profundizar en la dinámica de estos objetos extremadamente densos y poco frecuentes.

COLIBRÍ es un proyecto de colaboración entre México y Francia, en el que participan la UNAM, el CNRS, el CNES y la Universidad Aix-Marseille, entre otras instituciones.