Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México desarrollaron un hígado en un chip, una tecnología capaz de imitar funciones esenciales del órgano humano y que abre nuevas posibilidades para la investigación médica y farmacológica.

El dispositivo, conocido como organ-on-a-chip, reproduce procesos clave como el metabolismo de sustancias, la respuesta a fármacos y la interacción celular, permitiendo observar el comportamiento del tejido hepático en condiciones controladas y sin necesidad de experimentar directamente en personas.

Este avance busca ofrecer una alternativa más precisa, ética y segura a los modelos tradicionales con animales, además de reducir tiempos y costos en el desarrollo de medicamentos. El hígado en chip puede ayudar a identificar toxicidad, efectos secundarios y reacciones adversas antes de que un tratamiento llegue a fases clínicas.

Los científicos explicaron que el sistema integra microcanales por los que circulan fluidos que simulan el flujo sanguíneo, recreando el entorno real del hígado humano. Esto permite analizar cómo el órgano procesa medicamentos, alcohol u otras sustancias químicas de manera mucho más cercana a la realidad.

El desarrollo posiciona a la UNAM como referente en biotecnología y medicina experimental en América Latina, y representa un paso importante hacia una medicina más personalizada, donde los tratamientos puedan evaluarse con mayor precisión antes de llegar a los pacientes.