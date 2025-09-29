En entrevista con Azucena Uresti, el contador y experto en finanzas Dr. Roger Cabañas dejó en claro lo que muchos sospechaban: las cifras declaradas por Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación y pieza clave de Morena, simplemente no coinciden con la realidad fiscal.

Según su declaración, López reportó ingresos cercanos a 79 millones de pesos, pero el monto de impuestos pagados apenas alcanzó 1.6 millones. Un desajuste que, lejos de generar confianza, abre la puerta a la indignación ciudadana.

Lo que debería haber pagado

El Dr. Cabañas explicó con claridad la fórmula básica: si no se realizan deducciones, la tarifa aplicable por el volumen de ingresos debe ser del 35 %.

Aplicando esa lógica, los números resultan escandalosos:

Concepto Monto declarado (MXN) Tasa aplicable Impuesto estimado (MXN) Impuesto pagado (MXN) Diferencia (MXN) Ingresos de Adán Augusto López 79,000,000 35 % 26,000,000 aprox. 1,600,000 24,400,000

Transparencia selectiva

El gobierno repite una y otra vez que combate la corrupción y la evasión fiscal, pero cuando se trata de sus figuras más cercanas, el discurso se diluye. Mientras millones de mexicanos pagan impuestos puntualmente, sin posibilidad de “acomodar” cifras, Adán Augusto parece beneficiarse de una opacidad que lo coloca en la categoría de intocable.

¿En qué momento la austeridad republicana se convirtió en un blindaje de privilegios para quienes deberían dar el ejemplo?

La incongruencia política

Sheinbaum y Morena insisten en que sus funcionarios cumplen con la ley, sin embargo, las cifras reveladas por Cabañas muestran otra cara. El contraste entre lo declarado y lo pagado refleja no solo falta de transparencia, sino también un cinismo institucionalizado.

En un país con hospitales desabastecidos, escuelas deterioradas y programas sociales que dependen de cada peso recaudado, ¿cómo justificar que un alto exfuncionario aporte apenas una fracción mínima de lo que debería?

La aritmética no miente, pero el poder protege. La explicación de un experto exhibe con crudeza lo que la narrativa oficial intenta ocultar: mientras se exige sacrificio a la ciudadanía, los aliados del régimen parecen vivir en un régimen fiscal paralelo, hecho a su medida.