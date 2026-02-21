La Universidad Nacional Autónoma de México inició los trabajos para conmemorar los 475 años de la Universidad de México, considerada el antecedente histórico de la UNAM y una de las instituciones que sentaron las bases del desarrollo educativo del país.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas presidió la primera reunión del Comité Organizador, donde se definió la ruta crítica que guiará las actividades conmemorativas.

Como parte de la organización, se acordó la conformación de 13 grupos de trabajo encargados de coordinar la planeación, desarrollo y ejecución de los distintos eventos académicos, culturales, recreativos, deportivos y editoriales que integrarán el programa.

Buscan fortalecer la memoria histórica de la UNAM

Durante el encuentro se planteó la realización de jornadas académicas en escuelas, facultades, institutos y planteles de bachillerato, además de un amplio programa cultural destinado a promover una reflexión colectiva sobre la trayectoria histórica de la universidad y su futuro en la educación superior.

El programa contempla una sesión solemne del Consejo Universitario, una exposición en el Colegio de San Ildefonso, conciertos y la publicación de materiales editoriales alusivos al aniversario. En estas actividades participarán facultades, institutos, centros universitarios, planteles de bachillerato, las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores en los estados y sedes de la UNAM en el extranjero.

Con esta conmemoración, la institución busca fortalecer su memoria histórica, reconocer su contribución al desarrollo científico, social y cultural del país, así como abrir espacios de diálogo sobre los retos y oportunidades que enfrenta la educación superior en el siglo XXI.