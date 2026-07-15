Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, acusó al exgobernador Jaime Bonilla como responsable de la difusión de los audios donde ofrece convertirse en escucha del gobierno de los Estados Unidos. «Dejó más conflictos que resultados», atestó.

De acuerdo con la mandataria estatal, Bonilla le ha tendido una trampa en la que, acusa, personajes desconocidos fingieron ser agentes del Gobierno de los EEUU. «Al notar lo extraño de las circunstancias, les referí con el abogado al que en algún momento consulté». Marina del Pilar asegura que la finalidad de esa reunión, a mediados de diciembre de 2025, era afectarla políticamente. «Es ahora, en el inicio del periodo pre-electoral, que la utilizan».

Para la gobernadora de Baja California, todo fue un montaje. «Fui víctima de una operación de engaño y venganza política», reprocha. «Hay que recordar que Jaime Bonilla enfrenta, entre otros, un proceso penal por el caso de la planta fotovoltaica Next Energy».

En entrevista con Carmen Aristegui, el ministro en retiro José Ramón Cossío puso en duda las declaraciones anteriores de Marina del Pilar. Durante el programa emitido el pasado martes (14/07/2026), el abogado cuestiona la pertinencia de la contratación de un abogado especializado en delitos de cuello blanco que, además, tiene un elevado costo de honorarios por hora. «Creo que es un asunto delicadísimo, la defensa que hizo en esta carta que envía es muy ambigua».

Aunque la presidenta Sheinbaum descalificó las publicaciones de Los Angeles Times en las que denunciaban que gobernadores mexicanos han buscado abrir acuerdos con autoridades de los EEUU, los audios de Marina del Pilar pondrían de nuevo el dedo en ese renglón.