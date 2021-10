La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la prohibición absoluta en México de cigarros electrónicos y vapeadores es una medida desproporcionada e inconstitucional.Sin embargo, existieron cuatro reservas que se conversarán en privado por el Pleno.

«La prohibición tendrá que ser directa sobre las particularidades propias de éstos productos, no por no ser similares al tabaco, por eso me parece inconstitucional en este caso”, dijo durante su participación la Ministra, Ana Margarita Ríos Farjat.

Así, se resolvió la contradicción de tesis 39/2021 en relación con la constitucionalidad del precepto de la Ley General para el Control de Tabaco que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha empleado.

Estimaciones de Mexvap, indican que 35% de los usuarios de vapeo regresaron a fumar cigarro por la prohibición.