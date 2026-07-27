El Foro Sin Techo con Derechos tendrá su segunda edición en septiembre de 2026, tal como anunció la Revista Mi Valedor este lunes (27.07.2026).

Se trata de un encuentro presentado junto con el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Laboratorios de Paz y el colectivo El Otro Lado de la Calle, en el que analizan y debaten la situación de calle en México. A manera de preámbulo, también tendrá lugar la Marcha de Personas en Situación de Calle, de Metro Doctores hasta la Plaza de La Concepción (La Conchita) en Coyoacán, el 17 de septiembre a las 11:30h.

La movilización, explican, tiene como objetivo visibilizar las condiciones que enfrentan las personas en situación de calle, además de exigir el reconocimiento efectivo de su derechos mediante respuestas integrales frente de los problemas de acceso a la vivienda, persecución, desplazamiento y violencia cotidiana para esa población.

Durante tres días –del 18 al 20 de agosto– los y las participantes del Foro abordarán la situación de calle desde diferentes perspectivas. Entre ellas se encuentran organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, universidades, colectivos y proyectos culturales que trabajan para garantizar los derechos de quienes viven o han vivido en situación de calle.

Desde su primera edición, Sin Techo con Derechos se ha consolidado como uno de los pocos espacios en México dedicados exclusivamente a analizar la situación de calle desde una perspectiva de derechos humanos, privilegiando el diálogo entre quienes investigan el fenómeno, quienes diseñan políticas públicas, quienes trabajan directamente con esta población y las propias personas con experiencia de vida en calle.

El foro está dirigido a estudiantes, investigadoras e investigadores, periodistas, servidoras y servidores públicos, organizaciones civiles y cualquier persona interesada en comprender esta problemática desde una mirada crítica, informada y humana. La entrada es gratuita, con registro previo. El programa completo, horarios, sedes y actualizaciones puede consultarse en: www.mivaledor.com/sintecho