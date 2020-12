El diputado local en San Luis Potosí, Pedro Carrizales, conocido como Mijis, anunció haber vencido al cáncer.

«1 año 3 meses después, me dieron la noticia de que ya no existe cáncer en mi cuerpo. Se que por algo Dios me dejó seguir viviendo; desde aquí, les juro que así como vencí al cáncer, algún día venceremos la desigualdad», publicó en su cuenta de Twitter.



En septiembre pasado, Carrizales reveló sin especificar el tipo de cáncer, que padecía esa enfermedad y agregó que iba a ser sometido a una cirugía como parte del tratamiento.



Carrizales ha sido diputado local de San Luis Potosí, cargo al que llegó con el Partido del Trabajo en 2018.