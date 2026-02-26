Documentos obtenidos por El Universal revelan que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) llevaba un registro detallado de ingresos y gastos en distintos municipios de Jalisco, en una “narconómina” donde contabilizaba pagos a su estructura criminal, sobornos y ganancias por actividades ilícitas.

Los reportes, elaborados a mano y en computadora, fueron localizados en una de las cabañas donde se refugiaba Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. En ellos se detallan operaciones en Tapalpa y localidades como Villa Purificación, San Gabriel, Chiquilistlán, Casimiro Castillo, Sayula, Cuahutitlán, Mascota, Atenguillo y Mixtlán.

Pagos a policías, FGR y Guardia Nacional

De acuerdo con los documentos difundidos por El Universal, se enlistan sueldos para halcones, sicarios, jefes de plaza y operadores financieros, además de pagos señalados como sobornos a la Fiscalía General de la República (FGR), militares y policías municipales.

En una hoja fechada el 1 de diciembre de 2025 aparece un gasto de 300 mil pesos atribuido a Hugo César Macías Ureña, “El Tuli”, operador financiero del grupo, quien murió en Autlán de Navarro durante un operativo del Ejército y la Guardia Nacional.

También se mencionan nombres como Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”; Luis Miguel Pelayo, “El Meño”; Francisco Javier Gudiño Haro, “La Gallina”; y Jesús Ambriz Cano, “El Yogurt”, junto a distintas cantidades de dinero.

Otro documento de diciembre de 2025 registra conceptos como “650 mil pago GN Mich Picten”, “75 mil GN Autlán”, “20 mil Guachito pasa datos” y “15 mil PGR”.

En un apartado titulado “gastos en dólares” se reportan 2 millones de dólares a “Mono Flako”, 600 mil dólares bajo el concepto “regalos de nietos” y 98 mil dólares con el alias “Güereja”.

Millonarias ganancias mensuales

Según los documentos citados por El Universal, tan solo en diciembre de 2025 el grupo obtuvo 8 millones 781 mil 353 pesos por la venta de marihuana, cocaína, metanfetamina y fentanilo, además del control de máquinas tragamonedas en Tapalpa.

Mantener la operación criminal en ese municipio tuvo un costo de un millón 389 mil 690 pesos ese mismo mes.

Entre los registros aparece el pago de 138 mil pesos a la policía de Tapalpa, aunque no se especifica a quién o quiénes fue entregado el dinero.

Comparación con nóminas oficiales

Como referencia, El Universal consultó el portal de transparencia del Ayuntamiento de Tapalpa. El último dato disponible, de agosto de 2025, indica que los 26 integrantes de la corporación de Seguridad Pública perciben en conjunto 685 mil 666 pesos mensuales.

El monto señalado en los registros del CJNG equivale aproximadamente a 20% de la nómina mensual de seguridad pública en ese municipio.

Sueldos semanales y estructura operativa

La narconómina también detalla la operación semanal en Tapalpa: entre 30 y 32 halcones, con pagos de 2 mil 500 a 3 mil pesos semanales; 26 “muchachos de choke” con sueldo de 4 mil pesos por semana; y un comandante con ingreso de 6 mil pesos semanales.

Los gastos mensuales incluían gasolina, renta de una base para vigilantes, oficina para el grupo armado, despensas, reparaciones mecánicas y gastos generales.

Asimismo, se registran presuntos pagos a policías de Atemajac de Brizuela por 46 mil pesos y a Chiquilistlán por 86 mil pesos. En este último municipio, el Ayuntamiento destina 265 mil 124 pesos mensuales a la nómina de seguridad pública.

Los documentos, según El Universal, muestran una contabilidad detallada de ingresos, sobornos y estructura operativa que evidencia el control financiero y territorial del CJNG en la región.