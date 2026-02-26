La presidenta Claudia Sheinbaum respondió al empresario Elon Musk luego de que este reaccionara en redes sociales ante la posibilidad de que el gobierno mexicano interponga una demanda por difamación, tras acusaciones relacionadas con el crimen organizado.

Durante la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum fue cuestionada sobre si procederá legalmente contra el dueño de Tesla y SpaceX, luego de que este insinuara que su administración estaría vinculada con cárteles tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera, “El Mencho”.

“Vamos a ver”, respondió la mandataria al ser preguntada si llevaría el caso ante tribunales. Añadió que no vale la pena entrar en un debate público sobre el tema y precisó que el asunto está siendo revisado por el equipo jurídico del gobierno.

“Lo están valorando los abogados. Pero, digamos que como político es buen empresario”, dijo Sheinbaum.

La reacción surge después de que Musk contestara en su red social X una publicación que retomaba la posibilidad de una demanda en su contra. El empresario respondió de forma irónica con el mensaje: “¿Y mis derechos humanos?”.

Claudia Sheinbaum le respondió a Elon Musk luego de que el empresario ironizara en X sobre una posible demanda por difamación.



La presidenta dijo en La Mañanera que el tema está siendo revisado por abogados y soltó: “como político es buen empresario”.



También señaló que no… pic.twitter.com/AkNXwbd26O — Fernanda Familiar (@qtf) February 26, 2026

El intercambio comenzó luego de que la cuenta @iam_smx publicara que la presidenta de México había amenazado con emprender acciones legales contra Musk por presuntamente afirmar que su administración está controlada por cárteles.

Hasta el momento, el gobierno federal no ha confirmado si procederá formalmente con alguna acción legal.