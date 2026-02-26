La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por el respaldo y la confianza que el organismo internacional ha expresado hacia México como sede de la Copa Mundial de Fútbol 2026, luego de la ola de violencia que se desató tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En conferencia desde Palacio Nacional, Sheinbaum dijo que su equipo ha mantenido comunicación con Infantino para explicar que “no hay ningún problema” de seguridad que ponga en riesgo el evento mundialista, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

Infantino ha hablado públicamente sobre el tema desde Barranquilla, Colombia, donde expresó que la FIFA mantiene “confianza total en México” como sede del Mundial 2026 pese a los actos de violencia que siguieron al abatimiento de El Mencho, incluyendo narcobloqueos y ataques en varios estados, entre ellos Jalisco, donde Guadalajara albergará partidos del torneo.

⚽️La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció a Gianni Infantino y a la FIFA por confirmar que no habrá cambios en las sedes del Mundial.



“Ayer dijo la sede es México, sus sedes son las que son y no hay ningún cambio”



El dirigente del máximo organismo del fútbol mundial descartó cualquier cambio de sede o reprogramación de partidos debido a la situación de seguridad y resaltó que las sedes mexicanas —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— seguirán formando parte integral del calendario de la Copa 2026.

Sheinbaum y autoridades federales han insistido en que las condiciones de seguridad están evolucionando favorablemente y que existen garantías para que turistas y aficionados asistan al Mundial sin inconvenientes, postura que coincide con las declaraciones de la FIFA