Chandru, de 28 años, y Shashikala, de 20, esperaban unir sus vidas en matrimonio el próximo 22 de noviembre; sin embargo, la sesión de fotos previa al evento terminó en tragedia con el fallecimiento de ambos al intentar recrear la escena de Titanic donde el personaje principal dice ser «el rey del mundo».



Los lamentables sucesos acontecieron en el río Kaveri o Cauvery, localizado en India, el pasado lunes 9 de noviembre, tras cinco años de relación, según reportó The Times of India.



De acuerdo con la policía y el medio local, la pareja junto con familiares y fotógrafos fueron al templo Mudukuthore Mallikharjuna Swamy, donde habían contratado dos botes, conocidos como coracles, para viajar al complejo Talakadu Jaladhama en Kattepura, al otro lado del río. Así, cuando la barca se movía a unos 30 metros de la orilla del río, la pareja intentó posar para una foto cunado un desequilibrio llevó a la novia al agua.



Así, las versiones apuntan a que Chandru intentó salvar a Shashikala, pero en la conmoción, la barca se volcó y Chandru, uno de sus parientes y el pescador que montaba la barcaza cayeron al río. Mientras Chandru se ahogaba, el pescador nadó para ponerse a salvo y pescadores que se encontraban en la orilla del río rescataron los cuerpos.



Con información de The Times of India y Star of Mysore