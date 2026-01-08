El hermano de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, anunció que el gobierno de Venezuela liberará a presos políticos, una medida que fue presentada como un gesto para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” en el país.

Rodríguez, quien preside la Asamblea Nacional, aseguró que la liberación ya comenzó, aunque no se informó cuántas personas serán excarceladas ni bajo qué condiciones.

El anuncio oficial del gobierno venezolano

Durante su declaración, Jorge Rodríguez señaló que se trata de la liberación de un “número importante” de personas, entre ellas venezolanos y extranjeros detenidos por motivos políticos.

El funcionario no ofreció una cifra concreta ni dio a conocer una lista oficial de los presos que serán liberados. Tampoco explicó los criterios utilizados para determinar quiénes accederán a esta medida.

Sin detalles sobre nombres ni condiciones

Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha publicado información detallada sobre el proceso de liberación, como fechas específicas, mecanismos legales o nombres de los beneficiados.

La información difundida se limita a confirmar que el proceso está en marcha y que responde a una decisión política del actual gobierno.

Un anuncio que deja preguntas abiertas

Aunque la liberación de presos políticos ha sido una exigencia constante en Venezuela, el anuncio realizado por Jorge Rodríguez deja abiertas varias interrogantes, principalmente sobre el alcance real de la medida y su implementación.

Por ahora, no se ha informado si habrá nuevas fases de liberación ni si se dará a conocer un listado oficial de las personas excarceladas en los próximos días.