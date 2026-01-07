El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Estados Unidos se convertirá en el principal socio comercial de Venezuela. De acuerdo con el mandatario, Venezuela utilizará los recursos obtenidos de la venta de su petróleo para comprar exclusivamente productos fabricados en territorio estadounidense, bajo un mecanismo de control administrado por Washington.

El anuncio fue realizado por Trump a través de su red social Truth Social, donde afirmó que este nuevo modelo comercial permitirá sostener la economía venezolana y, al mismo tiempo, fortalecer la relación económica con Estados Unidos.

Petróleo venezolano y control de los ingresos

Trump informó que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, los cuales serán vendidos a precio de mercado. Sin embargo, dejó claro que el dinero producto de esas ventas será administrado directamente por él, como presidente de Estados Unidos.

“Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de los Estados Unidos”, escribió el mandatario.

El presidente detalló que el crudo será transportado en barcos de almacenamiento y llevado directamente a muelles de descarga en Estados Unidos, como parte de la ejecución inmediata del acuerdo.

Compras exclusivas a productos hechos en Estados Unidos

Con los recursos obtenidos de la venta del petróleo, Trump explicó que Venezuela comprará únicamente productos fabricados en Estados Unidos. Entre los bienes contemplados se encuentran productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos energéticos.

Según el presidente estadounidense, estas adquisiciones estarán orientadas a mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela, además de consolidar a Estados Unidos como su principal socio comercial.

“Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio: una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para el estadounidense”, escribió Trump en Truth Social.

Asimismo, informó que solicitó al Chris Wright, secretario de Energía, que ejecute el plan de inmediato para concretar el traslado y la comercialización del petróleo venezolano.