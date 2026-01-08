¿De cuánto es la fortuna de Nicolás Maduro que Suiza congeló?

Tras la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos, el gobierno de Suiza ordenó el congelamiento inmediato de todos los activos que el exmandatario venezolano y personas de su entorno pudieran tener en ese país. La medida tendrá una vigencia inicial de cuatro años y busca impedir que recursos de origen presuntamente ilícito sean movidos o retirados del sistema financiero suizo.

El anuncio volvió a poner sobre la mesa una pregunta clave: ¿cuánto dinero hay realmente detrás de ese congelamiento? Hasta ahora, Suiza no ha revelado cifras oficiales.

Suiza congeló activos de Maduro

La decisión se basa en la legislación suiza que permite bloquear bienes de personas políticamente expuestas cuando existen indicios de corrupción, enriquecimiento ilícito o gestión delictiva. Sin embargo, las autoridades no han detallado el valor de los activos congelados ni han especificado si se trata de cuentas bancarias, inversiones, propiedades u otros instrumentos financieros.

Lo único confirmado es que los bienes quedaron bloqueados de manera preventiva mientras se analiza su origen y se evita su posible fuga.

El relato de austeridad de Maduro no coincide con los hechos

Durante años, Nicolás Maduro sostuvo públicamente que vivía de un salario modesto como presidente. Esa versión contrasta con investigaciones internacionales que documentan redes de corrupción, desvío de recursos públicos y un estilo de vida incompatible con sus ingresos oficiales.

Especialistas advierten que la fortuna atribuible a Maduro y su círculo es difícil de calcular debido a la opacidad del régimen, el uso de intermediarios y la mezcla de recursos del Estado con activos personales.

El congelamiento en Suiza es una medida cautelar, no una confiscación definitiva. Las autoridades buscan evitar la salida de fondos mientras se desarrollan procesos de investigación y cooperación internacional.

Por esa razón, el gobierno suizo no ha publicado estimaciones oficiales del valor total. En caso de comprobarse que los activos tienen origen ilícito, podrían destinarse eventualmente en beneficio del pueblo venezolano.

Ésta es la presunta fortuna de Maduro

De acuerdo con el sitio especializado Celebrity Net Worth, la fortuna personal atribuible directamente a Nicolás Maduro sería de alrededor de 2 millones de dólares. No obstante, esa cifra no contempla los bienes, recursos y desvíos atribuidos a miembros de su gobierno ni a redes de corrupción más amplias.

Investigaciones judiciales internacionales han documentado incautaciones de mansiones, aviones privados, automóviles de lujo y otros activos vinculados a funcionarios del chavismo por montos que superan los cientos de millones de dólares, lo que refuerza la idea de que el dinero congelado en Suiza podría representar solo una fracción de la riqueza acumulada durante años.