La banda mexicana Café Tacvba anunció que solicitó formalmente retirar su música de Spotify y llamó a sus seguidores a boicotear la plataforma, al considerar que su modelo de negocio y sus vínculos empresariales contravienen los principios artísticos y sociales del grupo.

La postura fue dada a conocer a través de redes sociales por Rubén Albarrán, vocalista de la banda, quien explicó que la decisión ya fue comunicada a las disqueras que administran el catálogo digital del grupo.

La solicitud ya fue presentada a las disqueras

Albarrán detalló que Café Tacvba entregó una carta formal tanto a Universal Music México como a Warner Music México, compañías que, por contrato, mantienen los derechos de explotación del catálogo del grupo en plataformas digitales.

“En días pasados he entregado, de parte de Café Tacvba, una carta solicitando que se baje nuestro catálogo de la plataforma Spotify”, señaló el cantante, al confirmar que el proceso ya fue iniciado de manera oficial.

Aunque el anuncio fue concreto, abrió un debate más amplio sobre el papel de la música dentro de la industria del streaming y el destino de los recursos que genera.

Regalías, inteligencia artificial y postura política

Entre las razones expuestas por Albarrán se encuentra la crítica al sistema de regalías de Spotify, el cual calificó como insuficiente y desigual para los artistas. El vocalista cuestionó el esquema conocido como royalty pool, al considerar que beneficia a unos cuantos y deja en desventaja a la mayoría de los músicos.

También se refirió al uso de inteligencia artificial en la industria musical, al señalar que su implementación se está dando en detrimento del trabajo creativo humano y del valor cultural de la música.

A ello sumó su inconformidad con las relaciones indirectas de la plataforma con inversiones, publicidad y decisiones empresariales vinculadas con organismos y acciones gubernamentales de Estados Unidos.

El llamado al boicot y el mensaje a los seguidores

En su mensaje, Albarrán fue explícito al dirigirse a los seguidores de Café Tacvba y plantear una acción concreta frente a Spotify. El músico invitó a escuchar la música del grupo en otras plataformas o, directamente, a dejar de consumir el servicio.

“Personalmente invito a nuestros seguidores a que escuchen nuestra música en otras plataformas, o mejor aún, que la boicoteen”, expresó.

El cantante subrayó que la banda no desea que los recursos generados por su trabajo terminen vinculados con conflictos armados u otras acciones que consideran reprobables. “No queremos que nuestras regalías, el dinero que nos quitan, sean utilizadas para patrocinar guerras”, afirmó.

A la espera de una respuesta formal

En una publicación posterior en Instagram, Albarrán reiteró que la solicitud fue dirigida a Universal Music México y Warner Music México, y aclaró que la postura del grupo no busca imponer una visión única, sino abrir una reflexión sobre el valor de la música y el papel de las plataformas digitales en la cultura actual.

Por ahora, Café Tacvba permanece a la espera de una respuesta formal por parte de ambas disqueras respecto al retiro de su catálogo de Spotify, mientras la decisión genera reacciones entre seguidores, músicos y actores de la industria.