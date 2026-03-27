La Guardia Costera de Estados Unidos informó este viernes que los dos veleros que habían salido desde Isla Mujeres, Quintana Roo, rumbo a La Habana, Cuba, llegaron sanos y salvos a la isla. Las embarcaciones, identificadas como Friendship y Tigger Moth, transportaban ayuda humanitaria y llevaban a bordo a nueve tripulantes, entre ellos un niño de tres años.

De acuerdo con el vocero Anthony Randisi, a las 10:36 horas se recibió el reporte de que ambos veleros habían transitado con seguridad hasta Cuba. La autoridad estadounidense aclaró que no participó directamente en las labores de búsqueda, pero sí confirmó la información recibida desde la isla.

Los veleros habían zarpado el 21 de marzo desde Isla Mujeres, en medio del deterioro económico que atraviesa Cuba. Su arribo estaba previsto entre el 24 y 25 de marzo, pero al no confirmarse su llegada ni establecerse comunicación, la Secretaría de Marina de México activó el Plan Marina para localizarlos.

México activó el Plan Marina ante la falta de contacto

El operativo incluyó el despliegue de unidades de superficie y aéreas, entre ellas aeronaves tipo Persuader, además de la coordinación con Centros de Salvamento Marítimo de Cuba, Estados Unidos, Francia y Polonia. También se emitieron avisos a la comunidad marítima nacional e internacional para ampliar las capacidades de localización.

La preocupación también fue expresada por el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, quien señaló que desde su país se realizaban esfuerzos de búsqueda y salvamento. En un mensaje en X, aseguró que en Cuba hacían todo lo posible por encontrar a los tripulantes, a quienes llamó “hermanos de lucha”.

Las embarcaciones forman parte de una flotilla internacional que busca llevar ayuda humanitaria a Cuba, en un contexto de crisis económica y escasez de bienes básicos. Por eso, la confirmación de que Friendship y Tigger Moth llegaron a salvo cerró un episodio que había generado alarma tanto en México como en la isla.