La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el jueves pasado militares de Estados Unidos ingresaron a territorio mexicano en la frontera con Nogales, Sonora. De acuerdo con la mandataria, el cruce fue de aproximadamente dos metros y ocurrió mientras realizaban un operativo del lado estadounidense.

Durante su conferencia matutina de este viernes, Sheinbaum explicó que, en cuanto las autoridades mexicanas detectaron la presencia de los militares dentro de suelo nacional, se les pidió regresar a su territorio y obedecieron de inmediato. La presidenta sostuvo que no se trató de un acto intencional.

“Hubo como dos metros, se pasaron como dos metros en la frontera, y de inmediato se les pidió que se regresaran y se regresaron (…) no era alguna cuestión de intervención, algún, no nada, sino sencillamente estaban en un operativo y se pasaron unos metros, y de inmediato se les pidió que se retiraran, y se retiraron”, declaró.

Al ser cuestionada sobre si este hecho representaba una violación a la soberanía mexicana, la jefa del Ejecutivo respondió que no, al insistir en que el ingreso no fue deliberado, sino consecuencia del operativo que estaban realizando en la zona fronteriza.

Militares de #EUA entraron armados a territorio mexicano. Al menos media docena de elementos norteamericanos invadieron la Garita Dennis DeConcini en Nogales, #Sonora. ¿Qué hacían aquí? ¿Cuánto tiempo estuvieron? Esto fue lo que pasó: pic.twitter.com/1WMFDqIjGK — Nacho Lozano (@nacholozano) March 27, 2026

Qué ocurrió en la frontera con Nogales

Según los reportes citados, los hechos ocurrieron en la salida del tren ferroviario que conecta con vías de ingreso hacia Estados Unidos. En ese punto, personal militar estadounidense realizaba labores de reforzamiento en la puerta que cubre el paso de ese transporte.

Como parte de esos trabajos, los militares colocaron alambres de púas, concertinas con navajas y otros obstáculos para limitar el acceso de personas en situación migratoria irregular. Sin embargo, se reportó que ocho elementos estadounidenses permanecieron durante al menos una hora dentro de territorio mexicano mientras llevaban a cabo esas labores.

Ante esa situación, personal de la Guardia Nacional acudió al sitio para solicitar que los trabajos se realizaran dentro de los límites territoriales de Estados Unidos. De acuerdo con lo reportado, ese momento generó una discusión entre los agentes de ambos países.

También se indicó que el personal estadounidense llamó a otros elementos armados e ignoró inicialmente las indicaciones de las autoridades mexicanas. En videos captados en el lugar se observa a los militares trabajando en la puerta que cubre el paso del tren, utilizando dos escaleras.

Los militares estadounidenses se retiraron alrededor de las 13:30 horas del mismo día, una vez concluidos los trabajos, y regresaron a su país.