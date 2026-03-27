Giran orden de aprehensión contra Silvano Aureoles por la masacre de Arantepacua

Un juez de Control en Michoacán giró este viernes 27 de marzo una orden de aprehensión contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo por su presunta relación con la masacre de Arantepacua, ocurrida el 5 de abril de 2017 en esa comunidad purépecha del municipio de Nahuatzen.

La orden fue concedida a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, encabezada por Carlos Torres Piña. Además del mandamiento judicial contra Aureoles, también se reportó una orden de aprehensión contra Juan Bernardo Corona, exsecretario de Seguridad de Michoacán, así como contra 14 policías estatales señalados por su presunta participación en los hechos.

La masacre de Arantepacua dejó cuatro personas asesinadas y varios casos de tortura. El caso volvió a colocarse en la agenda pública después de casi nueve años de exigencias de justicia por parte de familiares de las víctimas y organizaciones civiles, que durante este tiempo han realizado distintas manifestaciones para denunciar la impunidad y reclamar castigo para los responsables.

Las órdenes de aprehensión alcanzan a exfuncionarios y policías estatales

La Fiscalía de Michoacán solicitó las órdenes de aprehensión después de una investigación sobre la actuación de la policía estatal durante el operativo del 5 de abril de 2017 en Arantepacua. De acuerdo con los reportes citados, las acusaciones estarían sustentadas en la posible comisión de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura.

En total, el juez habría emitido 16 órdenes de aprehensión. Una corresponde a Silvano Aureoles, otra a su exsecretario de Seguridad y las 14 restantes a policías estatales que habrían participado directamente en el operativo. La decisión judicial alcanza así tanto a mandos de alto nivel como a elementos operativos.

El caso también se cruza con otras investigaciones abiertas contra Aureoles en México por presunto desvío de recursos. Según lo expuesto, esas indagatorias han sido señaladas desde hace cuatro años y se relacionan con un presunto desvío de 5 mil 186 millones de pesos durante su administración, denunciado por el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

La Fiscalía sostiene que Aureoles habría salido del país

A inicios de marzo de 2026 circuló la versión de que el exgobernador había sido detenido, pero esa información fue desmentida posteriormente por las autoridades. Más tarde, el fiscal Carlos Torres Piña declaró que Aureoles habría salido de México aproximadamente un año antes, después de que se intensificaran las investigaciones en su contra.

De acuerdo con esas declaraciones, existe la hipótesis de que el exgobernador abandonó el país con apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque esa línea fue mencionada como información extraoficial surgida de entrevistas con medios nacionales.

Hasta ahora, las autoridades mantienen activa su búsqueda y han emitido alertas nacionales e internacionales. De manera preliminar, también se ha mencionado la posibilidad de que primero se dirigiera al norte del país y después saliera al extranjero, con destinos como Canadá o España entre las hipótesis planteadas.