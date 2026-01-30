Estados Unidos mantiene recompensa de 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos

El gobierno de Estados Unidos mantiene activa una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que lleve a la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, señalado como líder de la facción conocida como Los Chapitos dentro del Cártel de Sinaloa.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas advirtió que Guzmán Salazar permanece prófugo y debe ser considerado armado y peligroso. La recompensa forma parte de un boletín que ya había sido emitido anteriormente por las autoridades estadounidenses.

ICE advierte que Iván Archivaldo es “armado y peligroso”

En la publicación, las autoridades estadounidenses señalan que Iván Archivaldo y sus hermanos heredaron las redes de narcotráfico de su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, tras la caída del histórico capo del Cártel de Sinaloa.

Desde agosto del año pasado, el ICE incluyó a Iván Archivaldo en su lista de “los más buscados”, con fotografía, descripción física y un número de contacto del área de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) para recibir denuncias anónimas.

El reacomodo del Cártel de Sinaloa tras la captura de “El Mayo”

La presión sobre Los Chapitos se intensificó después de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024, hecho que detonó una fragmentación interna del Cártel de Sinaloa y alteró el equilibrio de poder entre sus distintas facciones.

Desde entonces, la organización encabezada por los hijos de El Chapo enfrenta pérdida de operadores, disputas territoriales y el avance de la facción rival conocida como “La Mayiza”, liderada por Ismael Zambada Siqueiros, “El Mayito Flaco”.

Golpes recientes y pérdida de operadores clave

Uno de los golpes más significativos fue el asesinato de Óscar Noé Medina González, “El Panu”, ocurrido el 21 de diciembre de 2025 en un restaurante de la Zona Rosa de la Ciudad de México. “El Panu” era considerado pieza clave dentro de la estructura de Los Chapitos y figuraba entre los objetivos prioritarios de la DEA, que ofrecía hasta 4 millones de dólares por información para su captura.

Estas pérdidas han debilitado la capacidad operativa del grupo, aunque reportes indican que Los Chapitos aún conservan el control de varias plazas estratégicas.

Dos hermanos presos y colaborando con Estados Unidos

Mientras Iván Archivaldo continúa prófugo, dos de sus hermanos permanecen bajo custodia en Estados Unidos.

Ovidio Guzmán López, conocido como “El Ratón”, se declaró culpable en julio de 2025 ante una corte federal en Illinois por cargos relacionados con narcotráfico, homicidios y secuestros. Como parte de un acuerdo, aceptó pagar 80 millones de dólares y colabora con las autoridades estadounidenses. Su sentencia definitiva será anunciada el 10 de julio de este año.

Por su parte, Joaquín Guzmán López se declaró culpable en noviembre de 2025 por tráfico de drogas, asociación delictuosa y lavado de dinero. También colabora con el gobierno estadounidense y su audiencia de sentencia está programada para el 1 de junio de 2026.

El futuro de Los Chapitos en 2026

En el escenario actual, la supervivencia de Los Chapitos depende en gran medida de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, quienes enfrentan el reto de mantener cohesionada la estructura criminal, conservar territorios clave y resistir tanto la presión de las autoridades como el avance de grupos rivales.

La recompensa millonaria y la advertencia de que Iván Archivaldo es considerado armado y peligroso reflejan que, para Estados Unidos, sigue siendo uno de los objetivos prioritarios del narcotráfico internacional.