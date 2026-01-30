El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que una célula de Los Chapitos fue la responsable del ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, ocurrido en Culiacán, Sinaloa.

Durante la conferencia mañanera de este 30 de enero, Harfuch informó que la investigación está siendo encabezada directamente por el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal y que ya existen avances relevantes.

“Fue una célula de Los Chapitos y vamos a dar a conocer los avances pronto”, declaró el funcionario.

Diputados de MC permanecen bajo resguardo

Harfuch detalló que ambos legisladores se encuentran hospitalizados y bajo resguardo de las autoridades, mientras continúan recibiendo atención médica tras el ataque.

El secretario evitó adelantar mayores detalles sobre el estado de salud de los diputados, pero subrayó que se mantienen medidas de protección para garantizar su seguridad.

La misma célula estaría detrás del secuestro de ingenieros en Concordia

En su intervención, Harfuch reveló que la misma célula de Los Chapitos está vinculada con el secuestro de 10 ingenieros relacionados con la minera canadiense Vizsla Silver, ocurrido en el municipio de Concordia, Sinaloa, el pasado 24 de enero.

“No vamos a parar en su búsqueda”, afirmó el titular de Seguridad.

Indicó que uno de los líderes del grupo delictivo ya está identificado y que las fuerzas federales mantienen operativos activos para localizar a las personas privadas de la libertad.

Búsqueda prioritaria y mensaje a las familias

Harfuch aseguró que, por instrucción directa de la presidenta, todas las instituciones del Gabinete de Seguridad participan de manera coordinada en las investigaciones y en las labores de búsqueda.

“Decirle a las familias de las víctimas que todo el gabinete de seguridad no va a parar en su búsqueda; estamos trabajando todas las instituciones”, sostuvo.

El funcionario reiteró que los casos del ataque contra los diputados y el secuestro de los ingenieros son atendidos como prioridad nacional, dada la gravedad de los hechos y el contexto de violencia que enfrenta la región.