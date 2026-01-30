Trump amenaza con aranceles a países que vendan petróleo a Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno aplicará aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba, al considerar que ese apoyo energético representa una amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior estadounidense.

La medida quedó establecida en una orden ejecutiva difundida por la Casa Blanca, donde se declara una “emergencia nacional” que habilita al gobierno de Estados Unidos a iniciar un proceso para imponer aranceles adicionales a las importaciones provenientes de países que comercien petróleo con la isla. El documento no especifica qué países serían sancionados ni el porcentaje exacto de los aranceles.

Qué dice la orden ejecutiva de Trump

El texto oficial señala que se podrá imponer un arancel adicional ad valorem a los bienes importados desde cualquier país que venda o proporcione, de forma directa o indirecta, cualquier tipo de petróleo a Cuba. La Casa Blanca argumenta que esta medida busca presionar al régimen cubano y frenar el apoyo económico que, a su juicio, sostiene al gobierno de La Habana.

La orden también deja abierta la posibilidad de modificar o retirar los aranceles si Cuba o los países involucrados “dan pasos significativos” para alinearse con los intereses de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos.

Cuba, en medio de una crisis energética

El anuncio llega en un momento crítico para Cuba, que enfrenta una grave escasez de combustible y apenas logra cubrir la mitad de sus necesidades eléctricas. Desde hace tres años, la falta de petróleo ha impactado directamente en la generación de energía y en la vida cotidiana de la población.

Washington recordó que acusa desde hace décadas a Cuba de alinearse con actores considerados hostiles para Estados Unidos, como Rusia, China, Irán, Hamás y Hezbolá, además de señalarla por presuntas violaciones a derechos humanos, represión política y control de la migración regional.

El papel de Venezuela y el control petrolero

Tras una operación militar que derivó en la caída de Nicolás Maduro, el gobierno de Trump aseguró haber puesto bajo control estadounidense el sector petrolero de Venezuela, país que desde principios de los años 2000 había sido el principal proveedor de crudo para Cuba.

Con ese movimiento, el suministro energético a la isla quedó aún más restringido, elevando la presión sobre el gobierno cubano.

México mantiene suministro de crudo a la isla

En medio de este escenario, México aparece como un actor clave. Entre enero y septiembre del año pasado, Pemex exportó a Cuba 17 mil 200 barriles diarios de crudo y 2 mil barriles de derivados, por un monto aproximado de 400 millones de dólares, de acuerdo con cifras oficiales.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno mantendrá una postura de “solidaridad” con Cuba, pese a la creciente presión de Estados Unidos. Este jueves, Sheinbaum y Trump sostuvieron una llamada telefónica que ambos calificaron como “productiva”.

“Una respuesta inmediata”, según la Casa Blanca

En el documento oficial, la Casa Blanca acusa a Cuba de “perseguir y torturar a opositores políticos”, restringir la libertad de expresión y beneficiarse de forma corrupta de las carencias de su población. Bajo ese argumento, Washington concluye que la situación representa una “amenaza inusual y extraordinaria”, lo que justificaría una respuesta inmediata en forma de sanciones comerciales.