El presidente de EE. UU., Joe Biden, y su equipo de asesores trabajan arduamente para finalizar los detalles de su campaña de reelección. A pesar de que se espera que sea desafiante, el equipo de Biden está decidido a convencer al público de sus logros y habilidades, mientras lidia con la posible objeción a su edad.

De acuerdo con la encuesta de NBC News publicada este domingo muestra un apoyo tibio a la reelección de Biden, ya que solo el 26% de los estadounidenses cree que debería postularse para un segundo mandato, mientras que el 70% dice que no debería hacerlo. Incluso el 51% de los demócratas piensa que Biden no debería postularse para un segundo mandato.

La edad de Biden es una de las principales razones por las que la mitad de los que se oponen a su candidatura no lo apoyan. Los asesores de Biden están confiados en que estos números no serán significativos a largo plazo, ya que confían en que los republicanos, y en particular la candidatura de Donald Trump, pueden ser persuadidos para volver a votar por Biden.

Aunque la edad de Biden, que actualmente tiene 80 años, será un tema central en la próxima campaña, su equipo está convencido de que su experiencia es un activo y ha impulsado victorias legislativas que han generado dividendos económicos tangibles en todo el país. A pesar de los desafíos que se avecinan, el equipo de Biden está decidido a seguir adelante y trabajar arduamente para ganar la reelección en 2024.