La actriz mexicana Carmen Salinas calificó la pandemia del coronavirus como “un castigo de la vida” hacia la población China por “andar comiendo perritos”.

De acuerdo con sus declaraciones, no se burla de la situación y realmente considera que esa es la razón por la que surgió la enfermedad.

“¿Cómo me voy a burlar de una enfermedad tan horrible? Es lo que les está pasando a los chinitos por andar comiendo a los perritos; se comen a los perritos y a los gatitos, no juegues», dijo. Agregó que no los castigó Dios, sino la vida.